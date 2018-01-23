В Армении 2 марта состоятся президентские выборы — первые после конституционной реформы. Республика переходит от президентской формы правления к парламентской. То есть полномочия правительства и законодательного органа расширяются и значительно урезаются права президента: по новой Конституции, он остается главой государства, однако символическим. Даже принятые законопроекты им могут лишь оспариваться в Конституционном суде. Верховным главнокомандующим вооруженными силами в случае войны будет премьер-министр. Об этом пишет российское издание «Росбалт».

Ниже приводим статью без сокращений:

Еще одно новшество — в духе «западной демократии»: впервые президента Армении изберут не путем общенационального голосования, а коллегией выборщиков. При этом выдвигать кандидата в президенты могут только те фракции, которые имеют в парламенте не менее четверти депутатских мандатов, а значит в настоящее время это дозволено правящей Республиканской партии и «одноименному» с армянским олигархом блоку «Царукян».

Последний выдвигать кандидата в президенты не намерен. Скорее всего, он либо поддержит ставленника правящей партии, если той понадобится такая помощь, либо соискателя от оппозиции — в случае, если у него будут шансы на успех (но это вряд ли). На данном этапе расклад сил в армянском парламенте таков, что правящая партия может протащить в президенты «своего человека».

Кандидат от правящей силы уже известен: в конце прошлой недели Саргсян «сделал предложение» послу Армении в Великобритании Армену Саркисяну. Дипломат поблагодарил за оказанную ему честь и попросил несколько дней для принятия решения. Эту кандидатуру нельзя назвать неожиданной, поскольку, согласно информации из правящей партии, посол фигурировал в списке обсуждаемых на выдвижение. В нем также значились глава МИД Эдвард Налбандян и глава Конституционного суда Гагик Арутюнян.

Каким будет новый президент в нынешних армянских реалиях? Скорее, выдвиженец Саргсяна станет «английской королевой», а не «Дэн Сяопином» армянского разлива. Учитывая его биографию, под представительские функции Армен Саркисян подходит: физик по образованию, он преподавал в Кембриджском и Ереванском университетах, а в 1992 году перешел на дипломатическую работу. Был послом в Евросоюзе, Бельгии, Нидерландах, Ватикане, Люксембурге. В его послужном списке также непродолжительная работа на посту премьер-министра Армении. Являлся главным советником в таких всемирно известных компаниях как British Petrolеum, Alcatel, Bank of America, Merrill Lynch и других. В общем, бизнес ему тоже не в новинку.

Отметим, что кандидатурой нового президента должны остаться довольны и армянские «западники», и обширная диаспора — все же он много лет провел в «цивилизованном мире» и имеет с ним наработанные связи. А действующий президент, вероятно, не опасается, что преемник пойдет «с ломом в руке» против других ветвей власти, действуя по «грузинской модели». В соседней республике глава государства зачастую выступает против законодательных и прочих инициатив правящей партии, что порождает множество конфликтов между ветвями власти и автоматически ослабляет в народе доверие к правительству и парламенту.

Предвыборная интрига в Армении не ограничивается только «гаданием на президента», но и на фактического главу государства — премьера. Кто-то из экспертов эту должность назвал «расстрельной»: если в стране дела пойдут «не так», все свалят на главу правительства и при «удачном» стечении обстоятельств отправят его в отставку. Тем не менее, в Ереване считают, что Саргсян, возглавлявший республику в течение двух президентских сроков и уже не имеющий права баллотироваться, заблаговременно подогнал Конституцию под парламентское правление, чтобы снова стать реальным главой государства, но уже в качестве премьер-министра.

Правда, правящие «республиканцы», шефом которых является президент, опровергают информацию о его «дальнем прицеле». Если она и впрямь не соответствует действительности, Саргсяну для сохранения власти останется один путь: стать еще более влиятельным лицом, в качестве лидера своей партии, контролирующим все ветви власти.

Впрочем, у Саргсяна репутация «непотопляемого» политика, и он не раз ее подтверждал — надо думать, не без поддержки благосклонной к нему России. Продолжает ли она покровительствовать армянскому президенту, сказать трудно. Если — да, премьером станет именно он. Если же Москва к нему поостыла, в политике республики появится новое, «компромиссное» лицо.

Но, может статься, выбор будет остановлен на старо-новой фигуре — бывшем газпромовце и теперешнем премьере Самвеле Карапетяне: население симпатизирует ему гораздо больше, чем Саргсяну. Эти двое пока не рассорились, что говорит о прочности властной упряжки. В Ереване считают, что если Карапетян и не возглавит правительство, для него придумают новую должность — первого вице-премьера. Как сказал в беседе с Lragir политолог Левон Ширинян, Армения — авторитарная страна, «настоящим хозяином» которой является «теневая группа». Она и принимает решения о выдвижении президента, премьера и прочих. Ширинян сомневается, что Саргсян, который, по его мнению, все же займет пост премьера, отправит Карапетяна на покой. Политолог считает, что Саргсян вернется во власть (собственно, не уходя из нее) только в том случае, «если не будет форс-мажора»: «Подождем реакции населения на подорожание (жизни) и действия „Елк“ (оппозиционная парламентская фракция — прим. авт.). Они должны стать катализаторами, и власти должны знать, что любое социальное движение может очень быстро вылиться в политическое».

А форс-мажорные обстоятельства в Армении в виде бунта уже наметились, хотя масштаб их пока невелик. Повода для него два. Первый: оппозиция проводит митинги из-за резкого подорожания продуктов питания и услуг, которое одни сваливают на членство Армении в Евразийском экономическом союзе, а другие — на «ненасытных коррупционеров» во власти.

И повод второй, сугубо политический: выступления против охраны границ республики погранвойсками ФСБ РФ набирают силу. Российские пограничники в настоящее время дислоцированы в ереванском аэропорту «Звартноц», а также на границе с Ираном и Турцией. Их уход, считают сторонники «изгнания русских», обеспечит Армении «восстановление суверенных обязательств», усиление обороноспособности на «стратегическом мегринском направлении в случае нападения азербайджанских сил» со стороны Нахчывана — автономной республики в составе Азербайджана.

Сторонники «избавления» от российских пограничников грозятся перейти к «активным действиям». Если это произойдет, к ним, несомненно, присоединятся и те, кто уже потребовал вывода дислоцированной в Гюмри российской военной базы, что сильно дестабилизирует обстановку накануне выборов и сделает ее крайне уязвимой. В первую очередь — с точки зрения относительной внутриполитической устойчивости и обороноспособности.

Кстати, в выходные распространилась официальная информация Министерства обороны Азербайджана, в соответствии с которой республика получила очередную партию современной российской военной техники и боеприпасов. В кратчайшие сроки все это «добро» будет передано в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта.