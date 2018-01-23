Американская корпорация Facebook будет требовать идентификацию от организаций, размещающих связанную с выборами рекламу в социальной сети. Данная мера принимается в качестве предотвращения приписываемого России вмешательства в выборные процессы в США, сообщил в понедельник менеджер продуктов Facebook Самид Чакрабарти, курирующий в компании взаимодействие с общественностью.

Он признал промах компании в недооценке степени опасности использования сторонними игроками социальных СМИ в качестве информационного оружия. «Хотя мы об этом и не подозревали, во время выборов в США 2016 года российские субъекты создали 80 тыс. постов, которые за два года дошли до около 126 млн человек в Соединенных Штатах», — утверждал Чакрабарти. «Это был новый тип угрозы, который мы не могли легко предсказать, но мы могли сделать нечто большее», — признал он.

Как передает ТАСС, представитель Facebook заверил, что в настоящий момент руководство компании наверстывает упущенное время, в том числе путем разработки новых мер и инструментов для противодействия российскому вмешательству.

«Скоро мы будем требовать от организаций, размещающих касающуюся выборов рекламу, подтверждать их принадлежность с тем, чтобы пользователи могли видеть, кто оплачивал эту рекламу», — рассказал Чакрабарти.

Facebook намерен архивировать образцы электоральной рекламы и делать их доступными для поиска в целях улучшения отчетности, добавил он.

Американские СМИ и законодатели в последние месяцы не раз выступали с утверждениями о том, что Россия размещала в американских социальных сетях политическую рекламу, чтобы повлиять на исход выборов 2016 года в США. В ноябре 2017 года представители Twitter, Google и Facebook выступали в связи с этим на слушаниях в Конгрессе США.