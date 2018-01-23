В Италии началось расследование в отношении компании Samsung: ее обвиняют в намеренном замедлении производительности своих старых смартфонов, передает Газета.ру со ссылкой на The Independent.

По версии итальянской антимонопольной службы Samsung при помощи обновлений операционной системы снижает производительность процессоров на устаревших моделях гаджетов, чтобы заставить пользователей приобрести новое устройство. Такие же обвинения были ранее выдвинуты против компании Apple, которая признала факт замедления, но якобы пыталась продлить срок службы аккумуляторов, а потому действовала в интересах клиентов.

Если вина Samsung будет доказана, то ей грозят многомиллионные штрафы.