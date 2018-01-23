Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что будущее отношений Анкары и Вашингтона зависит от дальнейших шагов американской стороны, которая должна выбрать, кого поддерживать в Сирии.

Он сообщил, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал сомнение в том, что из Сирии с позиций курдских террористических «Сил народной самообороны» обстреляли турецкую территорию. «Мы не знаем, откуда они берут данные, мы же принимаем во внимание то, что пережили и видели сами. Я сказал ему проверить свои источники информации, а также не говорить с нами с их позиций», — сообщил Чавушоглу газете Haber Turk. Он добавил, что ждет «от таких союзников как США, что они будут на стороне Турции, а не на стороне террористов».

«Будущее отношений с Америкой зависит от дальнейших шагов США. Что касается меня, то я делаю те шаги, которые должен, в противном случае моя страна будет в опасности. Мы никого не будем бояться: если уж придется умереть, мы умрем, но не будем жить в страхе», — отметил Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что перед операцией Турция в полной мере проинформировала все заинтересованные стороны о своих военных планах. «Когда усилились обстрелы нашей территории, мы стали контактировать с Россией. Были задействованы начальники Генштаба и разведки, о будущей операции я говорил Тиллерсону, мы проинформировали военный атташат ряда стран, Россию и Иран как гарантов астанинского процесса», — заявил он, отметив, что военные действия в Сирии «согласуются с нормами международного права».

«Наша задача — не противостоять РФ, сирийскому режиму, США, а бороться с терроризмом. При этом неважно, Африн это, Манбидж, восток Евфрата или даже Северный Ирак. Если там есть террористы, для нас это угроза», — добавил министр.