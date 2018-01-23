Азербайджан занял 64-ое место в рейтинге лучших стран мира в 2018 году по версии американского журнала US News & World Report.

Рейтинг составлен на основе девяти критериев: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

Азербайджан также занял 45-ое место в категории силы и влияния, 67 — в категории общего уровня жизни населения, 66 — в категории туристической отрасли.

Из стран СНГ в рейтинг также вошли Россия (26), Латвия (59), Украина (69), Казахстан (70) и Беларусь (72).

Из соседей в список вошли: Турция на 36-ом месте и Иран на 77-ом месте.

В топ-5 стран включены соответственно Швейцария, Канада, Германия, Великобритания и Япония.

Отметим, что Армения и Грузия не вошли в данный рейтинг.

В прошлом году Азербайджан занимал 69-ое место, соответственно страна поднялась в рейтинге на пять позиций верх.