В Баку в Университете ADA открылась выставка под названием «Вне обязательств: дипломаты, признанные среди наций справедливыми» (“Beyond Duty: Diplomats Recognized as Righteous Among the Nations”). Как сообщает Report, экспозиция представлена в рамках мероприятий, посвященных международному дню памяти жертв Холокоста.

Выставка из 29 постеров повествует о 10 дипломатах, которые в различных странах мира спасали жизни евреев.

На открытии мероприятия заместитель главы израильской миссии в Азербайджане Авиталь Росенберг отметила, что люди, кому посвящена сегодняшняя выставка, «сделали то, что должны были, несмотря на то, что это выходило за пределы их обязанностей». По ее словам, в этой связи в Иерусалиме будет открыт мемориал 44 дипломатам, которые спасали невинных людей.

Представитель департамента общественной информации офиса ООН Рашад Гусейнов в свою очередь отметил, что Холокост — это общемировая проблема, о которой необходимо просвещать. «Дипломаты рисковали жизнью, карьерный, чтобы спасти жизни, и их поступки могут стать прекрасным примером для будущих дипломатов», — подчеркнул Р. Гусейнов.

Проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде выразил надежду, что выставка будет поучительной для студентов.

С 18 января в Баку проходит ряд мероприятий под лозунгом «Память о Холокосте и изучение: наша общая ответственность» (“Holocaust remembrance and education: our shared responsibility”).

Основной целью мероприятия, проводимого совместно представительством ООН в Азербайджане и посольством Израиля в Баку, является показать масштабы Холокоста и распространить информацию, чтобы будущие поколения категорически отказывались от любых видов расизма, жестокости и антисемитизма.