Стала известна ситуация на оползневом участке рядом с Бакинской телебашней.

Как сообщил АПА руководитель экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов, в оползневой зоне «Телебашня» наблюдается активизация.

По его словам, в настоящий момент специалисты продолжают исследовать территорию: «На трещинах установлены маяки. На территории образовались новые трещины. В определенных местах ширина трещин превышает 1 м 40 см.

А. Гаралов отметил, что за развитием ситуации в оползневой зоне внимательно наблюдают специалисты соответствующих государственных структур.

Отметим, оползневая зона «Телебашня» находится в 200-250 метрах юго-восточнее самой телебашни. Причиной оползня стали атмосферные осадки и вертикальный разрез склона во время ведения строительных работ.