В одной из детских больниц Сумгайыта был брошен новорожденный младенец.

Как передает xezerxeber, родители 5-дневной девочки 4 месяца тому назад, в сентябре, узнав, что она больна, бросили ее в больнице.

Бабушка принесла малышку, чтобы проверить ее здоровье, и оставила там. С тех пор 4 месяца ребенок остается в больнице, а родители не объявились.

«Родители девочки – жители Ярдымлинского района Намиг и Гюльмира Алиевы — объявлены в розыск.

Как отмечают врачи, они вылечили ребенка, и сейчас девочка абсолютно здорова.

По решению Министерства здравоохранения девочка будет передана в Дом малютки в Баку.