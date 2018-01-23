22 января ученики ульяновской средней школы №78, носящей имя Гейдара Алиева, почтили память дважды героя Советского Союза Ази Асланова – в этот день исполнилось 108 лет со дня рождения доблестного воина, прославившего свое имя на полях сражений Великой Отечественной Войны. Мероприятие, организованное по инициативе Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии (УРАНКА) и ульяновским филиалом Азербайджанской молодежной организации России(АМОР), прошло в Музее азербайджанской истории и культуры. Узнать больше о доблестном генерале-танкисте собрались школьники, их учителя и активисты автономии. Приветствуя всех собравшихся, председатель УРАНКА Ислам Гусейнов сказал:

— В очередной раз мы собрались в вашей школе, которая носит имя национального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. А это значит, что наша дружба крепнет, что наши связи развиваются.

Еще совсем недавно Россия и Азербайджан были одной единой страной – Советским Союзом. Когда пришел враг и хотел уничтожить нас, русские и азербайджанцы, а также люди всех других национальностей, взяли в руки оружие и защищали вместе свою землю. Нет крепче дружбы, чем возникшая на поле боя! В результате Великой отечественной войны народы Советского союза по-настоящему стали братьями. Возникла искренняя дружба, которую невозможно разрушить.

Мы, азербайджанцы, бережно чтим память русских воинов, которые сражались за нас и за все союзные республики. Мы с почтением и благодарностью принимаем уважение русского народа к нашим дедам и прадедам, которые героически противостояли врагу.

Сегодня в центре нашего внимания один из тех героических воинов – Ази Асланов. Я благодарю тех, кто подготовили рассказ об этом человеке, а всех вас – за внимание. Россия и Азербайджан – братья навек!

В ответном слове директор школы Геннадий Царев отметил важность подобных акций – подрастающее поколение все меньше знает о событиях тех лет и нуждается в правдивой и актуальной информации о событиях Великой отечественной:

— Когда над нашей родиной нависла опасность, все народы встали на защиту страны. В то время как Гитлер вдохновлялся идеей превосходства одной расы над другими, мы противопоставили ему единство народов и интернационализм – и победили! В дружбе между народами – огромная сила, способная остановить даже самого грозного врага.

Присутствующим был представлен документальный фильм о жизни Ази Агадовича, в котором раскрывался его короткий, но очень яркий путь от простого деревенского парня до гвардии генерала-майоратанковых войск. Школьники прочитали стихи о войне и Победе (в том числе и посвященные Асланову), рассказали о наиболее значимых событиях из жизни героя. В завершающей части память генерала почтили минутой молчания.

— Мы не должны забывать имена героев, — говорит Ислам Гусейнов, — мы выросли на их примере и теперь должны передать память об этих великих людях подрастающему поколению. Это нравственный и культурный стержень, который держит нас вместе. Это основание прошлого, на котором мы должны построить будущее.