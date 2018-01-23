Президиум коллегии адвокатов Азербайджана приостановил сроком на 1 год полномочия известного адвоката Фахраддина Мехтиева.

Такое решение президиум принял в понедельник, 22 января.

Как заявили в Коллегии адвокатов, Мехтиев наказан за публикацию в СМИ интервью его подзащитного, экс-главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева, осужденного к 15 годам лишения свободы.

Другому адвокату Гаджиева Агилю Лаиджеву вынесен выговор.

В интервью местным СМИ в сентябре 2017 г. Гаджиев раскритиковал политику правительства в отношении банков и предпринимательства и в особенности резко высказался в адрес министра финансов Самира Шарифова.

Мехтиев считает решение президиума коллегии адвокатов в отношении него и его коллеги необоснованным.

Мехтиев обжалует решение о приостановлении его полномочий сроком на 1 год.

«Меня обвиняют в передаче СМИ интервью Гаджиева. Однако в этом нет ничего не противозаконного. B отношении моего подзащитного звучали обвинения, оскорбления и он имел право на ответ. Защищать его предоставленными законом средствами мой адвокатский долг», — сказал адвокат в интервью «Туран».