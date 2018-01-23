В Азербайджане адвокатам будут выдаваться бессрочные удостоверения, сообщили Trend в Коллегии адвокатов.

На заседании президиума структуры был обсужден вопрос утверждения нового образца «Удостоверения адвоката», и принято решение о том, чтобы удостоверения выдавались не на три года, а на срок действия полномочий адвоката.

На заседании также были рассмотрены и приняты соответствующие решения по вопросам, связанным с обращениями адвокатов, желающих заниматься личной практикой, награждением адвокатов, а также заключения Дисциплинарной комиссии адвокатов.

Президиум Коллегии адвокатов также доводит до внимания членов Коллегии, что не имеющие при себе удостоверения, или имеющие просроченные удостоверения адвокаты могут проводить соответствующие операции, представив в нотариальные органы свое удостоверение личности; копии ордеров, утвержденных главами адвокатских контор или же занимающимися личной практикой адвокатами, будут приниматься нотариальными органами, и в дополнительном нотариальном подтверждении необходимости не будет.

Как сообщили в Главном управлении регистрации и нотариата минюста, поручение в связи с этим в ближайшие дни будет направлено всем нотариальным органам.