Сотрудниками Государственного таможенного комитета обнаружен автомобиль с перебитым номером.

Согласно информации, на основе оперативной информации, поступившей в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями Главного таможенного управления на автотранспорте, был задержан направлявшийся из Грузии в Азербайджан автомобиль марки Range Rover модели 2016 года, управляемый гражданином Азербайджана, был проведен досмотр автомобиля. В ходе досмотра выяснилось, что номер кузова данного транспортного средства был перебит.

По факту ведется расследование.