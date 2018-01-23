В швейцарском Давосе сегодня начинает работу Всемирный экономический форум (ВЭФ). В этом году форум примет рекордное число политических лидеров, приедут более 70 глав государств и правительств.

В программе заявлены президенты Азербайджана, США, Франции, Бразилии, Аргентины, Туниса, Польши, Украины.

На форуме запланировано в общей сложности более 400 сессий, посвященных наиболее актуальным проблемам современности: от экономики и безопасности до экологии и новейших научных разработок.

Откроет работу ВЭФ премьер-министр Индии Нарендра Моди, который выступит с программной речью. В ней, как ожидают комментаторы, глава правительства представит Индию как инвестиционное направление, которое может конкурировать с Китаем, лидер которого Си Цзиньпин открывал форум в прошлом году.

Между тем, прежде всего участники нынешнего форума ждут, что послание президента США Дональда Трампа, визит которого в Давос был анонсирован, прольет свет на то, каким образом заявленная им политика «Америка прежде всего» повлияет на мировую торговлю и безопасность.

В целом деловое сообщество будут представлять более 1,9 тыс. ведущих бизнесменов. В Давосе также ждут более 200 руководителей СМИ, полсотни видных деятелей культуры и более 30 «пионеров технологий».