Поиски членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фариды Джабраилзаде (1991 г. р.), Бабура Гусейнова (1990) и Намина Буниятзаде (1983), пропавших в горной местности в Губе, продолжаются. Об этом сказал Trend глава Клуба Зия Гасымлы.

По его словам, поиски ведутся в направлении Хыналыга и Туфандага.

«Погодные условия на территории нормальные. В поисках участвуют специалисты, приглашенные из Турции. Пока они безрезультатны. Поиски будут продолжаться до тех пор, пока альпинистов не найдут», — сказал Гасымлы.