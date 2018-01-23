Камеры видеонаблюдения в китайском городе Сюаньвэй засняли шокирующий момент, как отец выбрасывает новорождённого ребёнка в мусорный бак. Мужчина положил дочку, которая родилась два часа назад, в бумажный пакет, прежде чем отправить её в кучу мусора, сообщает The Sun

В тот момент на улице было всего 10 градусов по Цельсию. К счастью, пожилая женщина услышала крики новорождённой и спасла её. Полиции удалось найти нерадивого отца, который в своё оправдание сказал, что малышка родилась фиолетовой. Роды проходили в квартире без помощи доктора, поэтому мужчина подумал, что дочке уже ничем нельзя помочь.

После осмотра медики заключили, что девочка была абсолютно здорова, а цвет её кожи изменился из-за холода. Сейчас малышка находится в детском доме, информирует Лайф.