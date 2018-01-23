Россия внесет 2 миллиона долларов в бюджет создающегося Управления ООН по контртерроризму.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило в заявлении постоянное представительство РФ при ООН.

«Правительством Российской Федерации принято решение о внесении единовременного добровольного взноса в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) в размере 2 миллионов долларов США. Начиная с 2019 года, на финансирование деятельности УКТ будет также ежегодно выделяться 500 тысяч долларов США», — сообщили в постпредстве.

«Противодействие терроризму – один из ключевых приоритетов в работе ООН. Перед новым управлением стоит ряд важных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия государствам, наиболее подверженным угрозам терроризма. Российская Федерация теперь вносит и финансовый вклад в реализацию этих усилий в качестве одного из крупных доноров ООН в области борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

Управление было создано летом 2017 года, его возглавил Владимир Воронков.