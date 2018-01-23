Турецкий военнослужащий погиб в боях с курдскими формированиями во время операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на турецкий Генштаб. Это первое официальное сообщение о потерях турецкой армии с момента начала операции.

Согласно сообщению Генштаба, солдат погиб во время боев в районе деревни Гюльбаба в турецкой провинции Килис, близ сирийской границы. Близ деревни турецкие силы вступили в перестрелку со сторонниками Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

Как уточняет издание Haberler, в боях с курдами были ранены двое турецких военнослужащих. Один из них позднее скончался в госпитале.