Акциз на импортируемый в республику бензин моторный, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом до 95 составит 200 манатов за тонну (ранее 1 манат); акциз на импортируемый в республику бензин моторный, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца более 0,013 г/л и октановым числом до 95 — 200 манатов за тонну (ранее 1 манат); акциз на импортируемый в республику бензин моторный, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца более 0,013 г/л и октановым числом до 98 — 80 манатов за тонну; акциз на импортируемый в республику бензин моторный, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом 98 и выше — 120 манатов за тонну.

Напомним, что в июле ввозимые в Азербайджан моторные топлива (исключая авиационный бензин) с октановым числом ниже 95 и 92 были освобождены от импортных пошлин. В связи с этим Кабинет министров внес соответствующие изменения в текст постановления от 22 декабря «Ставки импортных таможенных пошлин по товарам, ввозимым на территорию Азербайджанской Республики». Другим решением Кабмина ставка акцизного сбора на ввозимый бензин была снижена с 200 манатов до 1 маната за тонну. В 2016 году данный акциз так же был понижен в связи с приостановкой производства нефтепродуктов на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева, который останавливался на ремонт. Поэтому было принято решение освободить импорт бензина АИ-92 от налогов, а акциз на импорт этого бензина снизить, чтобы остановка работы НПЗ не отразилась на ценах на бензин.