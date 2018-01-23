Кабинет министров Азербайджана утвердил новые ставки акцизов на импортируемые в страну товары.
Как сообщает АПА, согласно решению Кабмина, новые ставки вступили в силу с 23 января 2018 года. В частности акциз на импорт в Азербайджан солодового пива составит 1,7 маната за 1 литр (ранее 1 манат), на импорт виноградных натуральных вин, включая крепленые; сусло виноградное – 3,5 маната за 1 литр (ранее 2 маната за 1 литр), шампанских вин – 5 манатов за литр (ранее 2,5 маната за литр), на виски – 10 манатов за 1 литр (ранее 6 манатов за литр). На импорт водки акциз установлен в 10 манатов за 1 литр (ранее 6 манатов за литр), на ликер и ром – 10 манатов за 1 литр (ранее 6 манатов за литр).
Акциз на ввозимые в Азербайджан табак и табачные изделия увеличен более чем в 2 раза.
Акциз на сигары увеличен с 10 манатов до 20 манатов за каждую 1000 штук, акциз на сигареты увеличен с 4 манатов до 12 манатов за каждую 1000 штук.
Акциз на импортируемый в республику бензин моторный, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом до 95 составит 200 манатов за тонну (ранее 1 манат); акциз на импортируемый в республику бензин моторный, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца более 0,013 г/л и октановым числом до 95 — 200 манатов за тонну (ранее 1 манат); акциз на импортируемый в республику бензин моторный, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца более 0,013 г/л и октановым числом до 98 — 80 манатов за тонну; акциз на импортируемый в республику бензин моторный, за исключением бензинов авиационных, с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом 98 и выше — 120 манатов за тонну.
Напомним, что в июле ввозимые в Азербайджан моторные топлива (исключая авиационный бензин) с октановым числом ниже 95 и 92 были освобождены от импортных пошлин. В связи с этим Кабинет министров внес соответствующие изменения в текст постановления от 22 декабря «Ставки импортных таможенных пошлин по товарам, ввозимым на территорию Азербайджанской Республики». Другим решением Кабмина ставка акцизного сбора на ввозимый бензин была снижена с 200 манатов до 1 маната за тонну. В 2016 году данный акциз так же был понижен в связи с приостановкой производства нефтепродуктов на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева, который останавливался на ремонт. Поэтому было принято решение освободить импорт бензина АИ-92 от налогов, а акциз на импорт этого бензина снизить, чтобы остановка работы НПЗ не отразилась на ценах на бензин.