«Призываем Турцию проявить сдержанность в своих военных действиях и риторике и убедиться, что их военная операция ограничена по масштабу и по времени», — отметила она в ходе брифинга.
Дата: 2018/01/23 0:15
Раздел: Мир
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