Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Турции следует проявлять сдержанность на северо-западе Сирии как в своих военных действиях, так и в риторике. Информацию передает RT.

«Призываем Турцию проявить сдержанность в своих военных действиях и риторике и убедиться, что их военная операция ограничена по масштабу и по времени», — отметила она в ходе брифинга.