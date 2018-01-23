В аэропорту Ганновера произошла массовая драка с участием 180 человек, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Focus.

По предварительным данным, ее причиной стала акция протеста курдов в терминале В против турецкой военной операции в Сирии. Турецкие пассажиры напали на протестующих. Работники воздушной гавани разняли дерущихся. Серьезно в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщила полиция, против 20 человек были применены газовые баллончики. Ситуация находится под контролем правоохранителей.