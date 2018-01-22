Информация о том, что ВС Турции наносят удары по мирным жителям сирийского Африна, является «черной пропагандой».

Как передает АПА, об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Такие новости не имеют под собой никаких оснований. Мы максимально чувствительно относимся к мирным жителям. Наши цели – это исключительно объекты, используемые террористами, – убежища, склады, техника. За первые три дня операции все ранее запланированные территории взяты под контроль.

Он отметил, что погибших и раненых турецких военных в ходе операции нет.