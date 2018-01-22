Антитеррористическая операция в сирийском Африне продолжится вплоть до уничтожения последнего террориста, заявил начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар, комментируя ход операции «Оливковая ветвь».

Акар в сопровождении командующих родами войск прибыл в приграничную с Сирией провинцию Хатай.

По словам начальника Генштаба ВС Турции, все действия турецкой армии в Сирии основаны на признанном праве государств на самооборону.

«Сегодня ВС Турции противостоят не только террористы PKK, YPG. На северо-западе Турции мы ведем борьбу и с террористами ДАЕШ. Конечная цель Анкары – внести вклад в безопасность и стабильность в регионе», — сказал Акар подчеркнув, что его страна уважает территориальную целостность Сирии.

«Анадолу» отмечает, что штаб проведения операции «Оливковая ветвь» наладил обмен разведданными с 91 разведцентрами по всему миру.