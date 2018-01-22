Антитеррористическая операция в сирийском Африне продолжится вплоть до уничтожения последнего террориста, заявил начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар, комментируя ход операции «Оливковая ветвь».
Акар в сопровождении командующих родами войск прибыл в приграничную с Сирией провинцию Хатай.
По словам начальника Генштаба ВС Турции, все действия турецкой армии в Сирии основаны на признанном праве государств на самооборону.
«Сегодня ВС Турции противостоят не только террористы PKK, YPG. На северо-западе Турции мы ведем борьбу и с террористами ДАЕШ. Конечная цель Анкары – внести вклад в безопасность и стабильность в регионе», — сказал Акар подчеркнув, что его страна уважает территориальную целостность Сирии.
«Анадолу» отмечает, что штаб проведения операции «Оливковая ветвь» наладил обмен разведданными с 91 разведцентрами по всему миру.