На территории Хатаинского района Баку, на Зыхском оползневом участке, в поселке Нюбар Абшеронского района и на некоторых участках в поселке Масазыр наблюдается активизация оползневого процесса.

Об этом в понедельник сказал Trend начальник отряда экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки при министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Рафиг Гасанов.

По его словам, размеры трещин в зоне оползней увеличились.

«Во всех этих местах оползни находятся в активной фазе. В связи с активизацией процесса увеличилась длина и ширина трещин», — сказал Гасанов.