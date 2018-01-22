Удивительно, почему Совет Европы способен выражать резкое отношение к конкретной стране и конкретным людям, но в некоторых случаях проявляет мягкость к тем, кто совершает те же действия и еще большие нарушения.

Об этом сказал член азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по культуре, депутат Рафаэль Гусейнов, выступая в понедельник на зимней сессии организации.

Гусейнов подчеркнул, что Армения является агрессором и Совет Европы подтвердил этот факт в своей резолюции, принятой 13 лет назад.

“Почему же до сих пор не принято никаких мер в отношении страны, которая демонстративно игнорирует такие резолюции и постоянно нарушает устав Совета Европы”, — сказал Гусейнов, слова которого приводит «Тренд».

Он напомнил, что на предыдущих сессиях в случае необходимости ПАСЕ могла придерживаться жесткой позиции, демонстрировать принципиальную позицию для введения или продления санкций в отношении конкретной страны.

“Все это свидетельствует о том, что Совет Европы может достичь своей цели, когда он готов и заинтересован в этом. Удивительно при этом, что Совет Европы считает, что такую позицию можно проявлять только в определенных случаях”, — подчеркнул Гусейнов.