ВС Турции захватили стратегическую высоту Бурсея в сирийском Африне, информируют местные СМИ.

Сообщается, что высота перешла под контроль турецкой армии после воздушной операции ВВС Турции против занимавших Бурсею ранее вооруженных формирований курдов. Также высоту брали подразделения оппозиционной «Свободной сирийской армии».

Десять курдских бойцов были захвачены в плен, передает РИА Новости.

Уточняется, что с высоты Бурсея хорошо просматриваются приграничный турецкий город Килис и подконтрольный оппозиции сирийский Аазаз, поэтому формирования курдов использовали ее для артиллерийских и ракетных атак.