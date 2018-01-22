Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд положительно оценил шаги по гуманизации наказаний в Азербайджане.

Как сообщает АПА, об этом он сказал во время выступления на зимней сессии Парламентской Ассамблеи СЕ.

Отметим, 10 февраля прошлого года президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества».

Уже некоторое время как началось исполнение распоряжения.