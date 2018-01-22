Центральная Избирательная Комиссия РФ зарегистрировала список доверенных лиц кандидата на пост президента Владимира Путина.

Как сообщает АПА, среди доверенных лиц значится имя Мехрибан Садыговой – президента Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России «АзерРос».

В первую часть списка доверенных лиц Путина вошли 259 человек, затем регистрацию прошли еще 154 человека.

Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты может назначить доверенными лицами около 600 человек. В список доверенных лиц Путина вошли представители общественности страны, деятели культуры, журналисты, деятели науки и спортсмены.