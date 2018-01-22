В Баку под дулом пистолета таксист довез своего пассажира до места назначения. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, преступление было совершено в воскресенье, 21 января. Неизвестный сел в автомобиль Вюсала Бахышова, 1986 года рождения, промышляющего частным извозом и, приставив к его виску пистолет, велел ехать в поселок Баладжары Бинагадинского района. Переживший 30 очень неприятных минут, Башыхов высадил пассажира там, где велел последний. Естественно, что денег Бахышову клиент не предложил. Сразу после случившегося водитель такси направился в полицию…
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 27-го отделения полиции Ясамальского района задержали подозреваемого. Им оказался житель столицы ранее судимый по статье 332 (нарушение дисциплины военнослужащими) Уголовного кодекса АР Аббасов Мурсал Ровшан оглу, 1993 года рождения. Оперативники изъяли у него травматический пистолет за номером 309 404 95, которым он угрожал водителю такси. Пока неизвестно, откуда Аббасов достал травматический пистолет.
В настоящее время следственные органы проводят проверки на предмет причастности задержанного к другим совершенным преступлениям. Очень возможно, что Аббасов применял пистолет не только для того, чтобы не платить за проезд в такси.