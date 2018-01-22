В Баку под дулом пистолета таксист довез своего пассажира до места назначения. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, преступление было совершено в воскресенье, 21 января. Неизвестный сел в автомобиль Вюсала Бахышова, 1986 года рождения, промышляющего частным извозом и, приставив к его виску пистолет, велел ехать в поселок Баладжары Бинагадинского района. Переживший 30 очень неприятных минут, Башыхов высадил пассажира там, где велел последний. Естественно, что денег Бахышову клиент не предложил. Сразу после случившегося водитель такси направился в полицию…