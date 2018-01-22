В информации штаба, созданного в связи с поисками пропавших в горной местности Губинского района альпинистов, говорится, что в поисках участвуют поисково-спасательные группы МЧС, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, а также состоящие из профессиональных альпинистов отряды добровольцев.
К поискам также подключены оснащенные специальным оборудованием специалисты Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).
Во время поисково-спасательных мероприятий были проверены территория маршрута движения пропавших альпинистов, а также другие возможные места.
Поисково-спасательная операция проводится в труднодоступном горном массиве со сложным рельефом (3000-3200 м над уровнем моря).