Поиски членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» — Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде продолжаются.

В информации штаба, созданного в связи с поисками пропавших в горной местности Губинского района альпинистов, говорится, что в поисках участвуют поисково-спасательные группы МЧС, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, а также состоящие из профессиональных альпинистов отряды добровольцев.

К поискам также подключены оснащенные специальным оборудованием специалисты Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).

Во время поисково-спасательных мероприятий были проверены территория маршрута движения пропавших альпинистов, а также другие возможные места.

Поисково-спасательная операция проводится в труднодоступном горном массиве со сложным рельефом (3000-3200 м над уровнем моря).