В рамках мирового тура оригинальный Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА побывает в 50-и странах, в том числе и в Азербайджане.

Как передает «Азериспорт», четвертый по счету мировой тур ФИФА World Cup Trophy Tour, проходящий при поддержке Coca-Cola, прибудет в Азербайджан 9 февраля, предоставив азербайджанским болельщикам возможность своими глазами увидеть самый желанный приз в мире футбола. Визит Кубка мира ФИФА в Азербайджан организован в партнерстве с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА), долгосрочным партнером Coca-Cola в Азербайджане.

ФИФА World Cup Trophy Tour стартовал в России в сентябре 2017 года. Он охватит более 50 стран на шести континентах, преодолеет 126000 километров за девять месяцев до чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В мире спорта нет трофея более желанного и знакового, чем Кубок Чемпионата мира по футболу ФИФА, – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. — Каждый признает значение Кубка как важного и объединяющего континенты символа. Мы очень рады вновь сотрудничать с Coca-Cola и продемонстрировать трофей поклонникам футбола по всему миру».

FWC Trophy Tour прибудет в Международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Азербайджане 9 февраля 2018 года. Представители местных СМИ будут приглашены для участия в пресс-конференции в аэропорту и у них будет возможность увидеть трофей собственными глазами. Затем трофей будет отправлен в Ganjlik Mall, где тысячи местных жителей и потребителей Coca-Cola смогут сфотографироваться с золотым трофеем.

Генсек АФФА Эльхан Мамедов прокомментировал планы ФИФА World Cup Trophy Tour следующим образом: «Увидеть Кубок мира вблизи, пожалуй, самая заветная мечта любого футбольного почитателя. Организуя Мировой тур Кубка, Coca-Cola дарит радость многочисленным болельщикам из разных стран. Проведение данного мероприятия в Азербайджане играет важную роль с точки зрения продвижения футбола в стране и интереса со стороны болельщиков.

Мы очень рады, что у компании Coca-Cola существует долгосрочное и многостороннее сотрудничество с АФФА и верим в то, что все реализуемые нами проекты будут всегда увенчаны успехом».