Несмотря на снижение доходов на душу населения, Азербайджан по-прежнему имеет право на получение средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР, член Группы Всемирного банка). В мире немного стран, в которых объем средств, накопленных в суверенном фонде, равен годовому ВВП. Ресурсы Международной ассоциации развития (МАР) предназначены для бедных стран, и Азербайджан уже не входит в их число. У правительства достаточно денег, которые можно использовать для многих целей. Речь идет о разумном использовании».

Об этом сказал в беседе с Report менеджер Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Навид Хасан Нагви.

По словам Н.Нагви, Азербайджану следует проявлять осторожность в вопросе внешних заимствований: «На последнем заседании Кабинета министров глава государства справедливо отметил, что страна должна заимствовать из-за рубежа только на технически сложные проекты. Считаю, что к вопросу заимствования для конкретных проектов надо подходить с осторожностью и, будь я азербайджанцем, сказал бы то же самое. Необходимо рассмотреть, в каких областях требуется техническая помощь. Затем обратить внимание на то, какие партнеры имеют технические навыки и опыт в этой области. Вы спрашиваете, в каких областях можно легко привлечь кредит. Легкие времена давно уже закончились. Сейчас наступил период более сложных задач».

Представитель банка также прокомментировал расход средств из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на поддержание курса национальной валюты – маната: «Как правило, суверенный фонд служит сохранению богатств страны. Мы знаем, что немалая часть ресурсов суверенного фонда использовалась для сохранения стабильного курса до первой и второй девальвации, и много средств потеряно. Было бы лучше использовать эти средства для иных целей. При использовании средств суверенного фонда всегда необходимо рассматривать другие альтернативы: действительно ли эти средства направлены в лучшую сферу?!».

Н.Х.Нагви отметил, что Азербайджану, инвестирующему в хлопководство, следует обратить внимание на ряд важных моментов: «Еще одной выращивающей хлопок страной региона является Узбекистан. В целом, при выращивании хлопка следует обратить внимание на его цены. Да, исторически он выращивался, но значимо ли это экономически в нынешних условиях? С другой стороны, следует учитывать, что Азербайджан является страной, где имеется нехватка воды. Хлопок любит много воды. Вторая проблема связана со способностью азербайджанского хлопка конкурировать с другими крупными производителями хлопка. На мой взгляд, в сельском хозяйстве необходимо сосредоточить внимание на инвестициях в овощеводство, фруктоводство, животноводство и рыболовство».