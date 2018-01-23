Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас перед встречей с главами МИД стран-членов ЕС призвал Евросоюз поскорее признать палестинское государство, чтобы подвигнуть палестинцев продолжать мирно ожидать урегулирования ближневосточной проблемы, передает РИА Новости.

«Мы уважаем позицию ЕС. Мы действительно считаем ЕС настоящим партнером и другом. Поэтому мы призываем его страны-члены быстро признать палестинское государство. И подтверждаем, что нет противоречия между признанием и возобновлением переговоров», — сказал Аббас журналистам перед встречей с министрами.

По его словам, «это бы подвигло палестинский народ продолжить надеяться на мир и ждать, пока мир не будет установлен». «Это открыло бы двери к миру и подвигло бы палестинский народ продолжать придерживаться культуры мира, существующей на протяжении нескольких поколений», — заявил палестинский лидер.

Он отметил, что палестинская сторона «намерена продолжать выполнять подписанные с другими сторонами и с Израилем договоренности».

«Но в то же время мы призываем Израиль сыграть свою роль и выполнить эти договоры. Нельзя представлять себе, чтобы договоры выполняла только одна сторона», — сказал Аббас.

Ранее, комментируя ожидания от встречи с Аббасом, высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что признание Палестины государством не значится в числе приоритетов в повестке Евросоюза. При этом он отметил, что на заседании «один или два министра» могут поднять этот вопрос, учитывая, что некоторые страны ЕС уже признали Палестину.