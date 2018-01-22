Российские власти наблюдают за действиями турецкой армии в сирийском Африне. Об этом сказал в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Лента.ru.

«Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва по-прежнему считает основополагающим принцип территориальной целостности Сирии.

«Безусловно, внимательно наблюдаем за гуманитарными аспектами, которые связаны с происходящим сейчас в районе Африна», – добавил Песков.