Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление Госдепартамента США, в котором Анкару призвали ограничить масштабы и продолжительность военной операции.

«США нам говорят, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы всё ещё там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты, то операция закончится, и мы уйдём. Мы не заримся на чужие земли», — цитирует Эрдогана Hürriyet.

Глава государства также добавил, что Турция проводит операцию не против курдов, а против создания террористического коридора.