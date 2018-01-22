В Петроградском районе Санкт-Петербурга был задержан приезжий мужчина, который напугал соседей по коммунальной квартире сообщением о готовящемся взрыве. Об этом стало известно «Невским новостям» от пресс-службы правоохранительных органов.

Так, 21 января, в 16:28 на пульт дежурного отделения полиции поступило сообщение от гражданки 1977 года рождения о том, что мужчина из квартиры №14 рассказал ей, что дом скоро взорвется.

На место выехала бригада 18 отделения полиции МВД России по СПБ и Ленинградской области. В коридоре коммунальной квартиры указанного жилого дома задержан гражданин Азербайджана 1989 года рождения.

Ранее не судимый мужчина доставлен в отделение. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ.

После проведенного осмотра никаких взрывчатых веществ и опасных устройств обнаружено не было. Эвакуация не проводилась.