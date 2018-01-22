Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае победы первым делом подпишет указы об амнистии, защите русского языка и введении талонов на еду, сообщает РИА Новости.

В понедельник проходит всероссийское совещание Жириновского и его доверенных лиц в центральном аппарате ЛДПР, расположенном в Москве.

«Указ об амнистии, у нас сегодня 650 тысяч в местах лишения свободы, и часть из них совершили малозначительные проступки… О защите русского языка. Каждый день язык какое-нибудь плохое слово включает. И, может быть, надо подумать о населении, ввести талоны на питание», — сказал Жириновский в ходе мероприятия, отвечая на вопрос о том, какие первые три указа он подпишет, если станет президентом РФ.

Лидер ЛДПР отметил необходимость в первое время поменять структуры власти, «иначе они будут саботировать и успеют сбежать».