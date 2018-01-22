Турция не собирается пересматривать свои планы по антитеррористической операции в сирийском Африне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара полна решимости уничтожить на севере Сирии зону, подконтрольную террористам.

«Операция в Африне направлена не только на защиту национальных интересов Турции, но и должна внести вклад в обеспечение территориальной целостности Сирии, защиту и безопасность сирийского народа», — приводит слова турецкого лидера «Анадолу».

Эрдоган отметил, что операция в Африне была согласована с Москвой. Анкара также проинформировала об операции «Оливковая ветвь» международную коалицию, возглавляемую США, сказал президент.

Президент Турции добавил, что никто из тех, кто сегодня критикует Турцию за операцию в Африне, не думает о решении проблем и будущем сирийского народа.

По словам Эрдогана, силы безопасности Турции участвуют в самой масштабной борьбе с угрозами национальной безопасности в истории современной Турции. Причем борьба ведется как внутри страны, так и за ее пределами.

Он также подчеркнул, что Анкара уважает целостность всех государств и не имеет территориальных претензий к другим странам.

Эрдоган акцентировал внимание на том, что предпринимаются попытки дезинформировать общественность относительно целей операции «Оливковая ветвь». «Определенные лица заявляют, что антитеррористическая операция ВС Турции в Африне направлена против этнических курдов. Я открыто заявляю, что у Турции нет и не было проблем с курдами. Мы стараемся ликвидировать террористическую угрозу у границ Турции», — сказал президент.

После завершения операции в Африне больше всего благодарить Турцию будут местные жители — те же арабы, курды и туркманы, уверен турецкий лидер.