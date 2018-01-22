Стала известна причина внезапной смерти учащегося средней школы №8 Марнеульского района Грузии Юсифа Талыбова.

Как сообщает грузинское бюро АПА, 7-летний Ю.Талыбов скончался в Центральной детской больнице имени М.Иашвили от менингококцемии.

В Центре контроля заболеваний и общественного здоровья Марнеульского района заявили, что сначала школьник был госпитализирован в местную больницу: «Потом он был переведен в Центральную детскую больницу имени М.Иашвили, где в 18 января скончался».

Согласно информации Центра в этом году это первый факт смерти от менингококцемии. Отмечается, что опасности эпидемии в Марнеульском районе нет.В Марнеульской средней школе №8 же была проведена дезинфекция. Местному населению было сообщено, что опасности нет.

Заместитель директора Центра контроля над заболеваниями и общественного здоровья Пата Имнадзе сказала, что факт смерти от диагноза менингококцемия был зарегистрирован в этом году впервые: «Менингококцемия очень серьезная болезнь, которая, к сожалению, приводит к смерти. В прошлом году, если я не ошибаюсь, было зафиксировано до 10 фактов заболевания менингококцемией. Это очень редкая болезнь. В отличие от менингита, если причиной заболевания становится менингококцемия, то это приводит к тяжелым последствиям».

Отметим, так как причина смерти Ю. Талыбова была неизвестной, то предполагалось, что он умер от эпидемиологической болезни.