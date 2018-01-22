В отдел уголовного розыска Гарадагского РУП поступила информация о том, что у некого Джалала имеется оружие.

Как сообщили АПА в МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель города Баку Джалал Нуреддин оглу Алиев.

В ходе досмотра у него был обнаружен и изъят пистолет марки «ТТ» с 2 патронами в обойме.

Отметим, Д. Алиев и ранее был судим за незаконное ношение огнестрельного оружия.

По факту было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, расследование продолжается.