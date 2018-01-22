В первой половине прошлого года 138 азербайджанских граждан, получивших отрицательный ответ по предоставлению убежища, были возвращены в Азербайджан.

Из них 98 человек возвращены в Азербайджан самолетом, 40 – наземным путем.

Из-за оказания сопротивления в аэропорту депортация троих человек не удалась. Еще одного не удалось выдворить из страны из-за проблем со здоровьем, информирует агентство Репорт.

Сообщается, что 85 азербайджанцев, согласно дублинской конвенции, были отправлены в первое шенгенское государство, в которое въехали на территории Евросоюза. Их них 27 человек не достигли 18 лет.

В 2016 году 93 азербайджанских граждан, получивших отрицательный ответ по предоставлению убежища, были выдворены из страны.

В 2015 году в целом 26 азербайджанских граждан были выдворены из Германии.

В официальном отчете на сайте Бундестага Германии есть информация и о гражданах других государств, выдворенных из страны. По информации, в 2014 году из Германии насильно были выдворены 8557 граждан 120 стран. В тот год первое место среди выдворенных заняли граждане Сербии (2 127 человек), второе — Италии (830 человек), третье – Македонии (635 человек). Среди них было 27 граждан Азербайджана.