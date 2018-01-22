Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в Киевском апелляционном административном суде, что судить за нарушение правил пересечения границ страны нужно не только его, но и действующего президента Украины Петра Порошенко, передает РБК.

«В конце декабря гражданин Украины Петр Порошенко приехал в Жуляны (один из двух аэропортов Киева — ред.), зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, не проходя контроль, и полетел на Мальдивы, в нарушение законов Украины, потому что не передал полномочия главнокомандующего. И так же вернулся», — заявил Саакашвили.

В январе 2018 года украинские СМИ сообщали, что Порошенко под чужим именем отдыхал на пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc на Мальдивских островах. По данным прессы, для этой поездки президент и члены его семьи получили от Службы безопасности Украины (СБУ) так называемые ДОПы — документы оперативного прикрытия, то есть паспорта на вымышленные имена.

Позднее информацию о частной поездке Порошенко на Мальдивы подтвердила пресс-служба президента Украины. При этом в пресс-службе подчеркнули, что поездку Порошенко оплатил сам.

Выступая в суде, где рассматривается его жалоба на отказ суда первой инстанции признать незаконными действия Государственной миграционной службы (ГМС), решившей не предоставлять лишенному украинского гражданства Саакашвили статус беженца, политик назвал прокуроров «участниками преступной группировки». Он также предупредил, что в будущем им придется «отвечать по всей строгости закона».

«Я хочу обратиться к полиции, СБУ и ГМС — это «малина» подходит к концу, время расплаты наступит. И расплата будет жесткой и справедливой. Народ вам этого не простит», — подчеркнул Саакашвили.