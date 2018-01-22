Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Йемена Абдель Маликом Аль-Махляфи, комментируя ситуацию в Сирии, заявил, что США пытаются убедить курдов не вести диалог с Дамаском.

«Одновременно уже давно США всячески отваживают курдов, с которыми они сотрудничают, от диалога с Дамаском. Вашингтон активно поощрял и продолжает поощрять сепаратистские настроения среди курдов, полностью игнорируя деликатный характер и региональные измерения курдской проблемы», — сказал Лавров в ответ на вопрос корреспондента RT.

При этом он отметил, что мотивы данных действия со стороны США до конца неясны.

«Стремясь понять мотивы такой политики Вашингтона, ничего не остаётся, как предположить, что это либо непонимание всей ситуации, либо сознательная провокация», — заявил Лавров.