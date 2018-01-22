Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом переговоров с вице-президентом США Майклом Пенсом в понедельник поблагодарил главу американской администрации Дональда Трампа за признание Иерусалима столицей еврейского государства, передает ТАСС.

Встреча главы израильского правительства с американским вице-президентом проходит в настоящий момент в резиденции премьера в Иерусалиме.

«Я хочу поблагодарить Трампа за его историческое заявление (о признании Иерусалима — ред.), и я знаю, что вы поддержали это решение, — сказал глава израильского правительства, обращаясь к Пенсу. — Я хочу обсудить с вами пути дальнейшего укрепления прекрасного альянса между нами (Израилем и США), который никогда не был крепче, а также пути продвижения мира и безопасности в нашем регионе, что является нашей общей целью». «Впервые вместе мы можем оба сказать, что находимся в столице Израиля — Иерусалиме», — отметил Нетаньяху, чьи высказывания распространила в понедельник его канцелярия.