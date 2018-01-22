Стала известна основная причина смертности в Азербайджане в 2017-м году.

Об этом на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса заявил кардиохирург, депутат Рашад Махмудов, передает АПА.

По его словам, основной причиной смертей среди населения Азербайджана в 2017 году являлась сердечно-сосудистая недостаточность. Врач отметил, что этот показатель составил 57,8 процента: «Есть большая необходимость в проведении слушаний в этой сфере, и мы не должны откладывать на потом принятие соответствующих мер».