В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над жителем поселка Маштага Эльшаном Меликовым (1985 года рождения).

Как передает 1news, на заключительном заседании под председательством судьи Тамиллы Насруллаевой подсудимый был признан виновным и приговорен к 6 с половиной годам лишения свободы.

Напомним, что Э.Меликов напал с ножом на двух братьев – Эльхана и Махира Ахмедовых – выгуливавших собаку, за то, что собака облаяла его.

Отметим, что ранее в столице уже произошел подобный случай, когда 26-летний Эльчин Эльман оглу Чобанов 6 января 2015 года убил 25-летнего Гасана Гасанова в центре Баку, у станции метро «Сахиль», и нанес ножевые ранения его другу Орхану Мамедзаде.

По версии Э.Чобанова, он защищал свою жену, студентку Азербайджанского государственного педагогического университета Лейлу Чобанову от собаки.

«Собака начала лаять на мою жену, которая шла с подругами. Я потребовал от хозяина собаки отвести ее в сторону. На этой почве произошла драка, в ходе которой я вытащил нож и ударил им хозяина собаки и его друга, после чего ушел вместе с женой», — заявил Э.Чобанов.

30 декабря 2015 года Бакинский суд по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Расима Садыхова приговорил Эльчина Чобанова к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы.