Прокуратура турецких городов Стамбул и Диярбакыр выдала ордера на задержание 35 человек за посты в соцсетях, пропагандирующие деятельность Рабочей партии Курдистана и курдской партии «Демократический союз» в связи с турецкой операцией в сирийском Африне, передает агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержание 18 человек санкционировано в Стамбуле и 17 – в Диярбакыре.

По информации агентства, они «распространяли пропагандистские посты и комментировали их».