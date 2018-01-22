23 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах туман, юго-западный ветер днем сменится на северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 8-11°, в Баку ночью 1-3°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 9-14°, в горах ночью 0-5°, днем 2-7° тепла.