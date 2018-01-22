Открытие регулярных рейсов между Азербайджаном и Таиландом по техническим причинам отложено до следующего сезона.

Об этом сообщили в «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).

«Это связано прежде всего со слотами для наших самолетов. В представленном нам расписании указывалось длительное время пребывания самолета в аэропорту Бангкока, нам не выдавалось разрешение продолжать полеты в другие азиатские страны. Более того, с учетом сокращения парка авиакомпании после передачи 5 самолетов Embraer лоукостеру Buta Airways, график будет составляться по приоритетным направлениям», — сказали в компании.

В компании заявили, что открытие этого рейса встанет на повестку дня с появлением в парке авиакомпании новых современных Boeing 737 MAX и четырех единиц Boeing 787 Dreamliner в ближайшие годы.

Отметим, что рейс Баку-Бангкок планировали запустить 29 октября 2017 года.