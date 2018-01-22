Вооруженные силы Турции и отряды «Сирийской свободной армии» (ССА) за последние 48 часов продвинулись на 7,5 км от турецко-сирийской границы в направлении города Африн.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk, изначально военные рассчитывали достичь этой цели только на четвертый день операции.

По мере продвижения подразделения вошли в 69 сел и деревень, находившихся, по заявлениям турецкой стороны, под контролем «Сил народной самообороны» (СНС, сирийские курды), которых Анкара считает террористами, связанными с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК). Девять сел полностью освобождены, а также взяты три стратегических высоты. Новостной портал Haberler в свою очередь сообщает, что от СНС очищены 11 пунктов на маршруте следования военных.

Отмечается, что в некоторых из зачищенных точках в ближайшее время будут развернуты временные военные базы, необходимые для дальнейшей реализации тактических маневров. К двухтысячному передовому ударному контингенту, участвующему в операции на сирийской территории, по мере установления контроля над новыми районами сегодня, как утверждает Haberturk, присоединится еще тысяча бойцов. Всего же ВС Турции задействовали в операции около 6,5 тыс. солдат и офицеров.

По сообщению газеты Sabah, в первые двое суток операции ВВС Турции сбросили в общей сложности около ста тонн высокоточных боеприпасов по целям СНС в Африне и прилегающих территориях. Отмечается, что удары наносились в условиях радиомолчания, чтобы не дать противнику возможности заблаговременно покинуть укрытия. Поражено более 150 целей.