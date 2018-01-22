В Краснокутском районе Саратовской области в воскресенье, 21 января, произошел необычный несчастный случай со смертельным исходом, передает «Корреспондент».

Как сообщается, местный житель Сергей Терехов 1953 г.р. утром находился на охоте неподалеку от с. Дьяковка.

Он выпустил из багажника автомобиля ВАЗ-2107 двух своих собак, которые начали резвиться. В результате лапа одного из животных попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34, приклад которого был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины. Терехова с огнестрельным ранением доставили в больницу, где спустя менее часа он скончался.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.